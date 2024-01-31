Греция предложит город Лариса для размещения штаб-квартиры операции ЕС в Красном море

Глаава Нацобороны страны Никос Дендиас рассказал, что на неформальной встрече оборонных ведомств Евросоюза стороны также затронут тему европейской оборонной промышленности

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Греция предложит разместить штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море в городе Лариса. Об этом сообщил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

"Мы обсудим европейскую операцию в Красном море, и я предложу, чтобы Греция взяла на себя управление операцией, а также предложу штаб в Ларисе в качестве штаб-квартиры этой операции", - сказал Дендиас.

Он отметил, что на неформальной встрече оборонных ведомств ЕС, помимо Украины, речь пойдет и о европейской оборонной промышленности, которая представляет особый интерес для Греции. "С одной стороны, чтобы увидеть, какие возможности существуют для укрепления греческой оборонной промышленности, а также понять, какую совместимость можно создать для греческой инновационной оборонной системы, которую мы стараемся создать", - добавил Дендиас.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС сообщил, что военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспидес" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза. Боррель отметил, что атаки на гражданские суда в Красном море "подрывают рост в ЕС и способствуют инфляции". В свою очередь, "хозяйка" встречи - министр обороны Бельгии Людивин Дедондер пообещала, что миссия ЕС в Красном море "не будет носить наступательный характер, она будет оборонительной, направленной на сопровождение и защиту гражданских судов".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

2 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. К прекращению ударов по судам это не привело.