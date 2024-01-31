Посол Таджикистана запросил встречу с главой МВД Турции по задержанному за стрельбу

В МИД Таджикистана сообщили, что пока нельзя утверждать, является ли задержанный гражданином республики

ДУШАНБЕ, 31 января. /ТАСС/. Посол Таджикистана в Анкаре Ашрафджон Гулов запросил встречу с главой МВД Турции Али Ерликая для выяснения обстоятельств задержания подозреваемого, которого назвали гражданином Таджикистана, в стрельбе в католической церкви в Стамбуле. В МИД Таджикистана отметили, что пока нельзя утверждать, является ли задержанный гражданином республики.

"Наше посольство в Турции запросило встречу посла с министром внутренних дел этой страны, чтобы прояснить обстоятельства и факт участия нашего гражданина. Пока утверждать, что задержанный является гражданином Таджикистана или нет, преждевременно", - сказал ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Инцидент в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошел 28 января во время воскресной молитвы. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин. 51 человек был задержан по подозрению в причастности к стрельбе. 23 из них будут высланы из Турции. Решение по остальным 28 будет принято по завершении допросов. Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, среди задержанных был один гражданин РФ и один гражданин Таджикистана.

Газета "Ени шафак" со ссылкой на стамбульскую полицию сообщала, что стрельбу устроили боевики так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) террористической группировки "Исламское государство". Задержанные, по данным издания, за исключением трех жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.