Лидер Буркина-Фасо охарактеризовал отношения с РФ как стратегические

Президент переходного периода страны Ибрагим Траоре отметил, что 80% оружия, которое есть в распоряжении Вооруженных сил, - советского производства

НАЙРОБИ, 31 января. /ТАСС/. Буркина-Фасо поддерживает с Россией стратегические отношения, Москва оказывает стране военную помощь без искусственных ограничений в отличие от стран Запада. Об этом заявил президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

"В том, что касается Буркина-Фасо, мы всегда поддерживали отношения с Россией. <...>. Наши отношения с Россией сейчас в первую очередь стратегические <…>. Нет такого вооружения, которое мы хотели бы купить, но Россия бы его нам не продавала", - сказал буркинийский лидер в интервью подкасту AFO Media камерунского журналиста Алена Фока.

Он подчеркнул, что Россия в отличие от западных партнеров Буркина-Фасо не устанавливает избыточные ограничения на продажу вооружений. Глава государства добавил, что некоторые страны Запада, в прошлом бывшие союзниками африканской страны, отказываются поставлять ей оружие. По словам Траоре, 80% оружия, которое есть в распоряжении Вооруженных сил Буркина-Фасо, - советского производства.

В начале декабря прошлого года заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совершил поездку в Буркина-Фасо, где обсудил с руководством африканской страны интенсификацию сотрудничества в военной сфере. 28 декабря 2023 года состоялась официальная церемония открытия российской дипмиссии в буркинийской столице, Уагадугу. МИД РФ в посвященном этому событию заявлении констатировал, что в настоящее время отношения Москвы и Уагадугу "находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях".