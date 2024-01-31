Глава МИД ЮАР заявил, что вступить в БРИКС стремятся 34 государства

Наледи Пандор отметила, что Россия в первый месяц своего председательства активизировала работу по некоторым направлениям организации

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Тридцать четыре страны добиваются сейчас вступления в БРИКС, направив официальные просьбы. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на брифинге для прессы.

"На текущий день 34 страны объявили о своем намерении вступить в БРИКС, - отметила она. - Сейчас Россия, как председатель БРИКС в текущем году, работает над этим вопросом".

Пандор отметила, что Россия в первый месяц своего председательства активизировала работу по некоторым направлениям БРИКС. "Россия начала свою работу в качестве председателя БРИКС, продемонстрировав завидную энергию", - заметила министр. По ее словам, одним из приоритетов работы БРИКС в 2024 году будет расширение использования национальных валют стран - членов объединения как между собой, так и на мировом финансовом рынке.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января 2024 года в БРИКС состоит 10 стран.