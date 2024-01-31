В ВОЗ сообщили, что угроза голода в Газе усиливается с каждым днем

Генеральный директор организации Тедрос Адан Гебрейесус отметил, что команды на местах сообщают о растущей нехватке продовольствия для медицинского персонала и пациентов, получающих питание только один раз в день

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Угроза голода усиливается в больницах в секторе Газа с каждым днем. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сослался на сообщения сотрудников ВОЗ из Газы.

"Наши команды на местах сообщают о растущей нехватке продовольствия для медицинского персонала и пациентов, получающих питание только один раз в день", - сказал гендиректор. "Риск голода высок и усиливается с каждым днем в условиях постоянных боевых действий и ограниченного гуманитарного доступа", - констатировал Гебрейесус. По его словам, все, с кем разговаривали в Газе представители ВОЗ, "просили пищи или воды".

Глава ВОЗ обратил внимание также на большие трудности, с которыми сталкивается организация, оказывая поддержку системе здравоохранения в анклаве. Он напомнил, что "более 100 тыс. жителей Газы убиты, ранены, пропали без вести".

Гебрейесус сообщил, что 29 января сотрудники ВОЗ доставили помощь в медицинский комплекс "Насер", который функционирует лишь частично, располагая только одной машиной скорой помощи. "В других миссиях по доставке топлива и продовольствия было отказано", - добавил гендиректор. 30 января сотрудники ВОЗ попытались привезти продукты в "Насер", однако "из-за задержек в 500 метрах от контрольно-пропускного пункта продовольствие было разобрано из грузовиков толпами, которые также отчаянно нуждаются в пище", резюмировал гендиректор.