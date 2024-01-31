Посол Белоруссии: Минск ищет возможности организации логистики через РФ и Иран в Индию

Как напомнил Дмитрий Крутой, два года назад из-за санкций республика была вынуждена переориентировать поставки своих грузов на российские порты

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белоруссия ищет возможность организации логистических коридоров и маршрутов в Индию через Россию и Иран. Об этом в ходе визита в Астрахань сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Цель - найти эффективный средний тариф и на доставку в Астрахань, и на перевозку в Иран, и на транспортировку по Ирану до северных портов и, возможно, даже заканчивая коридором на Индию. Индийский рынок для нас тоже важен. Поэтому мы должны искать логистические коридоры и маршруты до Индии, в том числе через Иран", - цитирует посла агентство БелТА.

Дипломат напомнил, что два года назад из-за санкций Белоруссия была вынуждена переориентировать поставки своих грузов на российские порты. "И Астрахань очень оперативно предложила нам программу перевалки, модернизации под наши грузы. В первую очередь их интересовали калийные удобрения, лесные грузы, металлопродукция. Соглашение на перевалку грузов, которое мы тогда подписали, было выполнено. Но в 2023 году упали средние экспортные цены на основные наши товары, поэтому логистика по коридору Север - Юг стала сильнее давить на общую экономику таких перевозок и объемы снизились. Основная номенклатура на сегодня - продукция деревообработки и металлопродукция", - сказал Крутой.

Он сообщил, что планируется расширять номенклатуру грузов для перевалки через астраханские порты. "Компания "РЖД" сохранила для нас весь объем скидок в зависимости от видов грузов. Продолжается модернизация портовой инфраструктуры в Астраханской области, ускоряются технические процессы по перегрузке, перевалке этих грузов", - отметил посол.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.