Премьер Румынии запросит Киев и Кишинев о причинах запрета на въезд политику-националисту

Марчел Чолаку заявил, что "уважает межгосударственность"

БУХАРЕСТ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен официально потребовать у властей Украины и Молдавии информировать его о причинах запрета на въезд в эти страны лидеру партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиону. Об этом глава правительства сообщил журналистам.

"Я направлю этот запрос <...> премьер-министрам. Они предоставляют эту информацию, а не я, - приводит его слова агентство Agerpres. - Я уважаю межгосударственность. Если они захотят предать эту информацию гласности, я был бы рад, если она существует. Но предполагаю, [что если] есть два решения, согласно которым ему запрещено [въезжать] в Республику Молдову и на Украину, то в основе этих решений что-то лежит".

Лидеры оппозиционного националистического "Альянса за объединение румын" называют свою партию консервативной и патриотической, однако многие в стране считают ее антидемократической и экстремистской. На последних парламентских выборах в декабре 2020 года она набрала 9,08% голосов, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий.

Симион известен организацией шумных манифестаций за объединение всех румынских земель, в том числе Бессарабии (Молдавии), а также некоторых территорий, которые в настоящее время входят в состав Украины. Въезд в Молдавию был запрещен ему впервые в 2014 году и с тех пор запрет несколько раз продлевался без объяснения причин. О запрете на въезд на Украину официально было сообщено в прошлом году.

Ранее в Молдавии и на Украине утверждалось, что Симион 12 лет назад встречался с представителями российских спецслужб. Румынский политик отвергает эти утверждения, а "Альянс за объединение румын" распространил заявление, в котором назвал их попыткой скомпрометировать "выдающегося лидера унионистского движения в Румынии".