Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам также встретилась с главами МИД и Минобороны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.

"Обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи в Киеве.

Премьер также отметил, что Киев тесно сотрудничает с США и другими партнерами для обеспечения финансовой поддержки.

Кроме того, Нуланд встретилась с главами МИД и Минобороны. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что обсуждал с замгоссекретаря "дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства". А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди тем встречи с Нуланд были продолжение военной поддержки со стороны США и подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом 2024 года.

Во вторник Нуланд прибыла в Киев, где она неоднократно бывала ранее. В прошлый раз - в декабре 2022 года. Ее имя стало прочно ассоциироваться с госпереворотом на Украине после того, как зимой 2013-2014 годов она, будучи тогда в должности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, приезжала в Киев. Нуланд встречалась с представителями оппозиции, а также выходила к митингующим на площади Независимости в центре украинской столицы и угощала их печеньем и бутербродами. Это, а также ее заявления о "поддержке устремлений украинского народа" заставили многих экспертов и политиков говорить о прямом вмешательстве Вашингтона в события на Украине. Позже в интервью CNN она признала, что с 1991 года США потратили на "поддержку демократических процессов" на Украине порядка $5 млрд.