NBC: ответные удары США по Ирану могут осуществлять в течение нескольких недель

По сведениям источников телеканала, администрация президента США Джо Байдена еще не определилась с конкретными целями для ударов

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель осуществлять атаки на Иран, являющиеся ответом на нападение поддерживаемых Ираном группировок боевиков на базу США на сирийско-иорданской границе, которое повлекло за собой гибель трех американцев. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена еще не определилась с конкретными целями для ударов. При этом предполагается, что они могут находиться за пределами Ирана. Кампания будет включать в себя как кибероперации, так и точечные удары по целям в нескольких других странах и регионах.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

В свою очередь 30 января Байден оповестил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

В результате атаки беспилотника 27 января на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.