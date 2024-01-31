В Косове заявили, что переход с динара на евро не несет ограничений для граждан

Как отметил вице-премьер Бесник Беслими, санкции, связанные с невыполнением постановления Центрального банка, не будут применять с 1 февраля

БЕЛГРАД, 31 января. /ТАСС/. Сербские граждане, проживающие на территории непризнанного Косова, не будут подвержены каким-либо санкциям за отказ перейти с динаров на евро, пока длится неограниченный по срокам переходный период. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер непризнанного Косова Бесник Беслими.

"Санкции, связанные с невыполнением постановления Центрального банка [непризнанного] Косова, не будут применяться с завтрашнего дня - 1 февраля. Центральный банк совместно с Национальным банком Сербии должен найти применимый механизм для обеспечения переводов, которые Сербия намерена осуществлять гражданам сербской общины в Косове", - приводит портал Kosovo Online заявление Бислими.

Ранее американское посольство в непризнанном Косове опубликовало совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании с призывом к Приштине приостановить процедуру перехода на евро, которое в конечном итоге подразумевает запрет на использование сербского динара.

29 января президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил о том, что обратился к Евросоюзу с призывом принять меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.