31 января, 20:17,
обновлено 31 января, 20:55
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Хуситы сообщили об ударе по следовавшему в Израиль американскому торговому судну

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Военный представитель движения Яхья Сариа отметил, что корабль направлялся в один из портов Палестины

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

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"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, атаковав несколькими противокорабельными ракетами американское торговое судно Cole, которое направлялось в один из портов оккупированной Палестины", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам представителя движения, хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что удар был нанесен через несколько часов после атаки на американский эсминец Gravely в Красном море.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминец Gravely сбил ракету, выпущенную хуситами 30 января "при поддержке Ирана". Как отметили в CENTCOM, сведений о пострадавших и повреждениях не поступало. 

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