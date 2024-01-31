Сальвини обвинил Урсулу фон дер Ляйен в протестах аграриев в Европе

Вице-премьер Италии отметил, что не стал бы голосовать за ее сохранение на посту председателя ЕК

РИМ, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры, лидер одной из правящих партий "Лига" Маттео Сальвини заявил агентству ANSA, что видит причину массовых протестов аграриев в Европе в "катастрофической" политике Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

"Тракторы выехали на площади по всей Европе, для них проблема в нынешней Еврокомиссии. Эта комиссия Урсулы фон дер Ляйен с этой точки зрения катастрофа, в плане политики труда и прав", - сказал Сальвини. "У нас проблемы с теми, кто управлял Европой вместе с социалистами слишком долго", - продолжил он, указав, что не стал бы голосовать за сохранение фон дер Ляйен на посту председателя ЕК.

Такая позиция Сальвини не нова, он никогда не поддерживал фон дер Ляйен и не в первый раз критически высказывается о ее руководстве. В итальянских СМИ усматривают некоторое разночтение этого мнения с точкой зрения премьер-министра Джорджи Мелони, которая установила с главой ЕК достаточно тесный контакт. Ранее она не исключила, что при голосовании в Европарламенте нового созыва ее партия может поддержать выдвижение фон дер Ляйен на второй срок, особенно в случае определенного компромисса. Но и ее партия "Братья Италии", и "Лига" выступают общим фронтом против социалистов и не готовы договариваться с ними.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции из-за недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги и проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

Протесты охватили также Германию и Бельгию. В Италии феномен носит более сдержанный характер, хотя в разных регионах страны проходят несколько акций. Правительство Мелони поддерживает аграриев, в том числе критикуя некоторые форсированные продвигаемые ЕС подходы по "зеленому переходу". Однако, как отмечают протестующие, произошло увеличение налогов для сектора, который уже пострадал от инфляции и роста цен на топливо.