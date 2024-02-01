СМИ: Греция получит от США гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты

По данным газеты Dimokratia, Соединенные Штаты нашли хорошую возможность избавиться от техники и при этом не обременять себя затратами на переработку

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Греция получит от США в качестве подарка гнилые военно-транспортные самолеты и нефункционирующие фрегаты в пакете сделки, предусматривающей закупку истребителей F-35. Об этом пишет греческая газета Dimokratia со ссылкой на мнение источников в Минобороны Греции.

По словам издания, военные источники сообщили, что два военно-транспортных самолета С-130, обещанные Греции бесплатно в письме госсекретаря США Энтони Блинкена, списаны и находятся на авиационном кладбище в Неваде. Чтобы они снова смогли летать, Греции придется вложить более €110 млн, пишет издание. США находят хорошую возможность избавиться от них и при этом не обременять себя затратами на переработку, а также чтобы Греция была перед ними в долгу за сделанный подарок, пишет газета. Если Греция согласится принять эти гнилые самолеты до тех пор, пока они не будут сданы в металлолом, она будет обременена несколькими десятками миллионов за то, чтобы два самолета снова полетели на какое-то время, отметили источники.

Что касается четырех фрегатов LCS (Littoral Combat Ship - американский корабль прибрежной зоны), то стало известно, что от этих кораблей отказались ВМС США. Там их считают кораблями, полностью вышедшими из строя, поэтому их ремонт и модернизация будет стоить немалых денег. Чтобы они смогли двинуться с места в качестве временного решения на пятилетний период, Греции придется выложить более чем €70 млн за каждый корабль. Адмиралы ВМС Греции, скорее всего, не скажут на это "да", полагает издание. Если сделка с бесплатной передачей Афинам двух выброшенных на свалку С-130 и четырех нефункционирующих фрегатов LCS состоится, то греческий налогоплательщик заплатит за их ремонт около €400 млн, отмечает Dimokratia.

Госдепартамент ранее разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Об этом сообщило 26 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Агентство заверило, что поставка этой техники не повредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Госсекретарь США направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису письмо, в котором предложил передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн. Текст письма распространила пресс-служба главы правительства.