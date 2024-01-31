СМИ: на Украине 19-летнего студента отправили в воинскую часть, несмотря на отсрочку

Издание "Страна" передает, что инцидент произошел в 2022 году, с тех пор дело рассматривалось в суде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Студент из Харькова был задержан сотрудниками военкомата в Ужгороде и отправлен в воинскую часть, несмотря на то что имел право на отсрочку. Об этом сообщает издание "Страна".

В военной части 19-летнего студента дневного отделения зачислили в штат и назначили пулеметчиком. По данным "Страны", инцидент произошел в 2022 году, с тех пор дело рассматривалось в суде. Через полтора года судьи все-таки признали мобилизацию студента незаконной и даже назначили компенсацию в 50 тыс. гривен (примерно 120 тыс. рублей).

При этом нижний предел возраста при мобилизации составляет сейчас 27 лет, а в новом законе его хотят снизить до 25 лет. И в действующей, и в готовящейся версии закона лица, получающие образование выше имеющегося, имеют право на отсрочку.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.