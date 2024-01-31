Премьер-министр Венгрии отметил, что в ЕС должна произойти полная смена руководства, потому что "нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам"

БУДАПЕШТ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз нуждается в смене руководства, потому что оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, страдающих от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами по прибытии в Брюссель, где 1 февраля состоится саммит Евросоюза.

Глава венгерского правительства пообщался также с бельгийскими фермерами, продолжающими акции протеста на улицах города. "Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот", - заявил Орбан. Он опубликовал видеозапись разговора с фермерами и краткой встречи с прессой на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер считает, что в Евросоюзе должна произойти полная смена руководства, потому что "нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам". "Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа", - подчеркнул Орбан, имея в виду выборы в Европейский парламент, запланированные на июнь 2024 года.

Глава правительства отметил, что импорт украинской сельхозпродукции в ЕС должен быть прекращен, потому что на Украине не соблюдаются европейские производственные стандарты и из-за этого европейские фермеры оказываются в невыгодном положении и несут убытки. "Мы первые страдаем от этого - поляки, словаки и венгры, которые живут по соседству с Украиной. Но рано или поздно эта опасность достигнет внутренних районов Европы, и это будет ощущаться здесь, в Брюсселе, во Франции и Испании", - сказал Орбан.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.