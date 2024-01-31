Петицию о запрете партии АдГ более чем с 805 тыс. подписей передали в Бундесрат

Инициаторы призывают проверить соответствия деятельности "Альтернативы для Германии" Основному закону ФРГ и начать соответствующее разбирательство в Федеральном конституционном суде

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Петиция о начале процедуры запрета партии "Альтернатива для Германии", которую подписали 805 054 человека, передана на рассмотрение Бундесрата (палаты представителей федеральных земель). Об этом говорится на сайте innn.it, где проходит сбор подписей.

"Мы призываем Бундесрат обратиться в Федеральный конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о запрете АдГ. Ни политики, ни общественность не имеют права решать, запрещать ли ту или иную партию. Согласно Основному закону, это задача Федерального конституционного суда, которому необходимо поручить его рассмотреть", - говорится в тексте.

"Мы призываем Бундесрат уделить должное внимание этому вопросу и предпринять все необходимые шаги для тщательной проверки соответствия деятельности АдГ Основному закону и начать соответствующее разбирательство в Федеральном конституционном суде", - констатируется в петиции.

В последние недели в Германии проходят массовые демонстрации против правого экстремизма и "Альтернативы для Германии". Поводом для них послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из страны. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.