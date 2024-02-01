CNN: США сбили ракету хуситов в миле от своего эсминца

Телеканал со ссылкой на источники передает, что USS Gravely впервые был вынужден применить против атак движения "Ансар Аллах" комплекс ближнего боя CIWS

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американский эсминец USS Gravely сбил в Красном море запущенную йеменскими мятежниками-хуситами крылатую ракету в миле (1,6 км) от себя. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, во вторник вечером USS Gravely впервые был вынужден применить против атак движения "Ансар Аллах" комплекс ближнего боя CIWS. Ранее ракеты удавалось нейтрализовать на расстоянии не менее 8 миль (12,8 км), CIWS же задействуют для уничтожения угрозы на близком расстоянии, если другие уровни обороны не справились с перехватом ракеты, поясняет телеканал.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.