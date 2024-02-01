Правительство Швейцарии подтвердило курс на укрепление связей с НАТО

В Берне не видят противоречий между декларируемым Швейцарией нейтральным статусом и антироссийскими санкциями, введенными ею вместе с другими государствами коллективного Запада против РФ в связи с СВО

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости своей армии. Об этом говорится в одобренной швейцарским правительством - Федеральным советом - "Внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы".

"Швейцария полна решимости укреплять политический диалог с НАТО, улучшать оперативную совместимость своей армии, изучать возможность более широкого участия в учениях Альянса и продолжать откомандировывать персонал в штаб-квартиры и центры НАТО", - говорится в документе.

Из внешнеполитической стратегии явствует, что в Берне не видят противоречий между декларируемым Швейцарией нейтральным статусом и антироссийскими санкциями, введенными ею вместе с другими государствами коллективного Запада против России в связи со специальной военной операцией на Украине. "Инструмент нейтралитета оставляет достаточно места для внешней политики и политики безопасности, основанной на сотрудничестве с близкими партнерами Швейцарии, как европейскими, так и другими. Федеральный совет намерен развивать эту политику в ближайшие годы", - отмечается в стратегии. В Берне пояснили, что решили присоединиться в 2022 году к санкционной политике ЕС против России "исходя из интересов Швейцарии и с учетом необходимости солидарности с основными партнерами". "Если бы Швейцария отказалась применять санкции против России, то она была бы отрезана от европейских и трансатлантических связей, что скорее всего оказало бы существенное влияние на ее экономику", - подчеркнул Федеральный совет. По его словам, "многие государства-единомышленники не поняли бы, почему Швейцария не поддерживает меры, принимаемые ее основными партнерами".

Принятие Федеральным советом новой внешнеполитической стратегии обусловлено состоявшимися в Швейцарии осенью прошлого года парламентскими выборами. Правительство, избранное новым парламентом в декабре на четырехлетний срок полномочий, утвердило 31 января этот документ, определяющий приоритеты страны на международной арене до 2027 года, когда состоятся следующие парламентские выборы.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.