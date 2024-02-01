Правительство Болгарии выплатит последнему царю компенсацию по решению ЕСПЧ

Судебные тяжбы Симеона Сакскобургготского с властями страны продолжаются более 10 лет

СОФИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Болгарии приняло решение выплатить последнему царю и бывшему премьер-министру страны Симеону Сакскобургготскому компенсацию в рамках решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает правительственная информационная служба.

Ранее ЕСПЧ рассмотрел дело "Сакскобургготский и Хробок против Болгарии" и усмотрел по нескольким положениям нарушение прав собственности последнего монарха страны, присудив выплатить ему компенсацию €1 635 875. Жалоба была подана последним болгарским царем, в дальнейшем премьер-министром страны (2001-2005) Симеоном II - Симеоном Борисовым Саксен-Кобург-Готским. К ходатайству присоединилась и его проживающая в США старшая сестра Мария-Луиза Борисова Хробок.

Судебные тяжбы последнего болгарского царя с властями страны продолжаются более 10 лет. В январе софийский суд признал собственностью государства несколько сотен гектар и 66 объектов недвижимости в горном районе Рила, ранее считавшихся собственностью Симеона Сакскобургготского.

Симеон II был провозглашен царем в 1943 году в возрасте шести лет. В 1946 году после референдума была провозглашена Народная Республика Болгария, монархия была упразднена, а королевская семья спешно покинула страну. В 1989 году в Болгарии начались крупные политические и экономические реформы. Вернувшийся в Болгарию Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский в 2001 году создал Национальное движение "Симеон II" (в дальнейшем преобразованное в политическую партию), а позже стал премьер-министром Болгарии. На этом посту он оставался до 2005 года, а его партия находилась в правящей коалиции до 2009 года.

Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский после смерти последнего короля Греции Константина II 10 января 2023 года (свергнутого "черными полковниками" в 1967 году) остался последним живущим православным монархом, царствовавшим когда-либо и где-либо.