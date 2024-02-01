Конгрессмены поддержали законопроект о запрете на въезд в США всем членам ООП

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты лицам, связанным с движениями ХАМАС и "Исламский джихад", а также участникам атаки на Израиль 7 октября 2023 года

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США поддержала в среду законопроект, запрещающий въезд в Соединенные Штаты всем членам Организации освобождения Палестины (ООП). Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа. В поддержку законопроекта проголосовали 422 члена Палаты представителей, два законодателя выступили против.

Инициатива расширяет введенный ранее запрет на въезд должностных лиц организации и подразумевает запрет на въезд всем членам ООП.

Законопроект также предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты лицам, связанным с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и "Исламский джихад", а также участникам атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, согласно документу, лица, не имеющие гражданства США и принимавшие участие в октябрьских событиях, не имеют права обращаться в стране за иммиграционными льготами и защитой, в том числе от депортации в государство, где может существовать угроза их жизни и свободе.

В сентябре 2018 года США объявили о закрытии дипломатической миссии Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, выполнявшего функции единственного представительства Палестины в стране. Затем американские власти аннулировали визу, закрыли банковский счет и предписали покинуть Соединенные Штаты палестинскому эмиссару в Вашингтоне Хусаму Зомлоту, который с 2018 года представляет интересы Палестины в Лондоне.

Организация освобождения Палестины

Решение о создании ООП, представлявшей всех палестинцев в изгнании, было принято в январе 1964 года на первом совещании глав государств и правительств арабских стран в Каире. Инициатива принадлежала президенту Египта Гамалю Абдель Насеру. Об учреждении организации было объявлено на первой сессии Национального совета Палестины (палестинский парламент в изгнании), открывшейся 28 мая 1964 года в Восточном Иерусалиме.

Тогда же была принята Палестинская национальная хартия - программный документ ООП, в котором вооруженная борьба была объявлена законным и единственным средством освобождения территории всей Палестины. ООП ставила целью ликвидацию Государства Израиль, изгнание из Палестины еврейских переселенцев и создание демократического и светского палестинского государства. В 1998 году Национальный совет Палестины проголосовал за отмену пунктов Палестинской национальной хартии, отказывающих Израилю в праве на существование (однако формально в текст хартии изменений внесено не было).