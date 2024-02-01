Британский Минтранс считает возможным передать Киеву подлежащие утилизации автомобили

В ведомстве также сообщили о намерении облегчить процесс передачи ВСУ устаревшего транспорта

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Великобритании не видит препятствий для передачи Украине устаревших автомобилей, которые направляются на утилизацию в Лондоне. Об этом сказано в тексте письма, направленном главой ведомства Марком Харпером мэру британской столицы Садику Хану.

"Я согласен с тем, что жители Лондона должны иметь возможность передавать Украине подходящие автомобили, используя программу утилизации ULEZ, и рекомендуем вам внести в нее изменения, чтобы это стало возможным, - отмечает Харпер, письмо которого опубликовано на сайте ведомства. - Мы не считаем, что существуют какие-либо юридические препятствия для того, чтобы эти автомобили были переданы Украине в качестве пожертвований".

В Минтрансе также сообщили о намерении облегчить процесс передачи предназначенных для утилизации автомобилей ВСУ, распорядившись о выдаче владельцам необходимых для этого документов.

В сентябре 2023 года мэр Киева Виталий Кличко обратил внимание на действующую в Лондоне программу выплат за утилизацию автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам, и предложил не отправлять их на металлолом, а передать Украине. По его словам, в первую очередь на фронте необходимы внедорожники, грузовики и медицинские автомобили. 12 декабря Хан направил Кличко письмо, в котором заявлял, что это невозможно сделать в рамках действующего в Великобритании законодательства. Ответ члена оппозиционной Лейбористской партии спровоцировал жесткую критику со стороны консерваторов и представителей британских НКО, оказывающих помощь Украине. Разразившийся скандал вынудил мэрию Лондона начать диалог с консервативным правительством, чтобы найти способ решить проблему.

В конце августа по инициативе Хана была втрое увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов, которая теперь охватывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км). При использовании устаревшего автомобиля внутри зоны владелец должен платить сбор в размере £12,5 (примерно $16) в сутки. Это правило распространяется на все автомобили с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года), все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года), некоторые виды автобусов и грузовиков. Их владельцы вправе получить от столичных властей разовую выплату в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.), если утилизируют свой автомобиль или фургон.