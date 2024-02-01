Салливан и Шэппс обсудили предотвращение эскалации на Ближнем Востоке

Помощник президента США по нацбезопасности и глава Минобороны Великобритании также поднимали вопросы гуманитарного кризиса в Газе и поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой Министерства обороны Великобритании Грантом Шэппсом предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке и другие вопросы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Великобритании Грант Шэппс в ходе встречи обсудили сотрудничество США и Великобритании по ряду вопросов, включая предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке и предпринимаемые усилия по защите от атак хуситов при поддержке Ирана на торговые суда и военные корабли, проходящие через Красное море", - говорится в сообщении.

Они обсудили поддержку Израиля и усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Газе, в том числе "путем увеличения поставок жизненно необходимой гуманитарной помощи".

Также Салливан и Шэппс обсудили Украину и отметили прогресс в рамках AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США).