СМИ: правительство Аргентины отозвало более половины статей законопроекта с реформами

По данным газеты La Nacion, правительство, в частности, сняло с повестки ужесточение наказания для протестующих, создающих препятствия дорожному движению

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины сократило направленный в парламент пакет реформ, уменьшив количество статей в законопроекте более чем вдвое. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

По ее данным, в тексте, который в настоящее время рассматривается в Палате депутатов (нижняя палата парламента), осталось меньше половины статей по сравнению с первоначальной версией, внесенной в законодательный орган в конце прошлого года.

Депутаты узнали об отзыве некоторых пунктов уже после начала заседания, главной темой которого было рассмотрение законопроекта. По данным La Nacion, правительство, в частности, сняло с повестки дня ужесточение наказания для протестующих, создающих препятствия дорожному движению.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря прошлого года. Проект включал более 600 статей, среди которых проведение налоговой амнистии, отмена обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизация государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики Луис Капуто сообщил, что правительство уберет из направленного в парламент проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.

Президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.