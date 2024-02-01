Аргентинские депутаты взяли перерыв в обсуждении реформ Милея

Спикер нижней палаты парламента республики Мартин Менем не исключил, что рассмотрение законопроекта может затянуться на 3-5 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины объявила перерыв в начавшемся в среду обсуждении представленного правительством законопроекта с пакетом реформ.

"Была достигнута договоренность о перерыве до 12:00 [18:00 мск] четверга, после чего продолжится обсуждение законопроекта", - говорится на сайте нижней палаты.

На заседании присутствовали 137 из 257 депутатов, что было достаточно для кворума. Перед началом обсуждения спикер палаты Мартин Менем не исключил, что рассмотрение законопроекта может затянуться на 3-5 дней. В ходе первого дня депутат от оппозиционного альянса "Союз ради родины", которому принадлежит 100 мест в палате, Карлос Хеллер заявил, что его блок не поддержит представленный документ.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.

Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.