Глава МИД Аргентины не исключила возможности переговоров Милея и Путина

Диана Мондино подчеркнула, что важна не сама встреча, а темы, которые будут обсуждаться

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что не считает невозможным проведение двусторонней встречи президента страны Хавьера Милея с его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Его двусторонняя встреча [возможна] с кем угодно. Важно то, о чем ты будешь договариваться на этой двусторонней встрече", - сказала она в ответ на вопрос журналиста телеканала TN о том, возможно ли в перспективе проведение переговоров Путина и Милея.

Мондино также сообщила, что обсуждала с послом России в Аргентине Дмитрием Феоктистовым предстоящую встречу глав МИД стран Группы двадцати, которая пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует посетить Бразилию в конце февраля.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря прошлого года. В ходе предвыборной кампании политик заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Милей называет приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США.