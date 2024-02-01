"Катаиб Хезболлах" заявила о готовности в любой момент нанести удар по силам США

Представитель группировки добавил, что у нее есть "незаявленное оружие дальнего радиуса действия", которым возможно атаковать любую базу на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Иракская радикальная группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в движение "Исламское сопротивление Ирака", заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке.

"Катаиб Хезболлах" подтверждает, что готова ответить в любой момент и в любом месте", - сказал представитель "Катаиб Хезболлах" порталу Newsweek.

Он добавил, что у группировки есть "незаявленное оружие дальнего радиуса действия и она может нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке".

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что сторонники "Катаиб Хезболлах" могут быть причастны к атаке на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. В результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.