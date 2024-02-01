Министр обороны Южной Кореи 1-7 февраля посетит страны Персидского залива

Син Вон Сик проведет отдельные переговоры с коллегами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, сообщил официальный представитель южнокорейского оборонного ведомства Чон Ха Гю

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар с 1 по 7 февраля. Об этом сообщил официальный представитель южнокорейского оборонного ведомства Чон Ха Гю.

"Министр обороны Син Вон Сик посетит с сегодняшнего дня по 7 февраля ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Проведет отдельные переговоры с коллегами из этих стран", - заявил представитель.

Это будет первая зарубежная поездка министра после назначения в октябре. В ОАЭ Син Вон Сик, как ожидается, посетит южнокорейскую воинскую часть, которая занимается обучением местных коллег. 3 февраля министр отправится в Саудовскую Аравию, где он приглашен на военную выставку World Defense Show. 5 февраля Син Вон Сик отправится в Катар.