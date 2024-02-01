СМИ: наличие С-400 - не единственное препятствие для возвращения Турции в проект F-35

По данным Hürriyet, на текущем этапе для Турции не представляется реалистичным отступить в вопросе С-400 ради возвращения к F-35

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Наличие у Турции российских ЗРС С-400 не является единственным препятствием для ее возвращения в программу производства самолетов пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на источники сообщает проправительственная газета Yeni Şafak.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN TÜRK заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400. То есть предполагается, что Турция откажется от этих комплексов.

Источники Yeni Şafak, однако, отмечают, что причиной турецких проблем с программой F-35 является не только российское вооружение, но целый комплекс вопросов, по которым у Анкары и Вашингтона есть серьезные разногласия. Это ситуация в Восточном Средиземноморье, американская помощь Греции в вопросах ее вооружения, ситуация на Ближнем Востоке, поддержка Израиля со стороны США, а также деятельность курдских организаций в Сирии, которые, как заявляет Анкара, получают поддержку США. Поэтому, пишет издание, необходимо найти решение по всем этим темам, а не только лишь по С-400, чтобы говорить о возвращении Турции в проект F-35.

Газета Hürriyet в связи с этим отмечает, что на текущем этапе для Турции не представляется реалистичным отступить в вопросе С-400 ради возвращения к F-35. Более того, для Анкары стало проблемой, что Госдепартамент США ранее разрешил возможную продажу Афинам американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Если Греция получит эти самолеты, то ее авиапарк станет на одно технологическое поколение выше турецкого. При этом модернизация греческих F-16 до поколения 4+ идет с 2022 года, отмечает газета, а соответствующая программа в Турции еще не началась.

Потенциальное технологическое отставание от ВВС Греции и проблемы с F-35 беспокоят Анкару. В частности, по этой причине Турция вкладывает внушительные средства в реализацию проекта собственного истребителя пятого поколения Kaan. В 2024 году планируется его первый тестовый полет, а поставки для ВВС предполагается начать с 2028 года.