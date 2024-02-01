Правительство Молдавии предложило разделить МИД на два ведомства

Так, функции МИД, связанные с процессом евроинтеграции, могут передать бюро по европейской интеграции при государственной канцелярии

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии предложило парламенту разделить министерство иностранных дел и европейской интеграции на два ведомства.

"Премьер Дорин Речан запросил у парламента изменение списка министерств и в связи с этим предложил реорганизовать министерство иностранных дел и европейской интеграции в министерство иностранных дел. После одобрения решения правительство примет необходимые акты для реорганизации МИД, приведет свои документы в соответствие с новой структурой правительства и представит парламенту предложения по корректировке. Предложение будет рассмотрено на сегодняшнем (1 февраля - прим. ТАСС) пленарном заседании законодательного органа", - написал в Telegram-канале глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ.

По его словам, функции МИД, связанные с процессом евроинтеграции, будут переданы бюро по европейской интеграции при государственной канцелярии, которое возглавит вице-премьер без портфеля Кристина Герасимов.

ЕС предоставил Украине и Молдавии в июне 2022 года статус стран-кандидатов. Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года приняли решение приступить к переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, которые могут начаться в марте или позднее.