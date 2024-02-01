Полиция Молдавии преградила демонстрантам путь в Кишинев

Силовики задерживают и конфисковывают автомобили и другое оборудование участников мирной акции, сообщила председатель партии "Возрождение" Наталья Параска

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Возрождение" обвинила полицию Молдавии в препятствовании доступу людей на митинг в Кишиневе. Об этом сообщила ТАСС председатель партии Наталья Параска.

"В преддверии митинга политической партии "Возрождение" власти начали давить на его организаторов. Силовики задерживают и конфисковывают автомобили и другое оборудование участников мирной акции. Транспорт задерживают в [городах] Страшены и Шолданешты", - сказала она. Ранее в социальных сетях стали появляться видеозаписи, на которых полиция останавливает для проверки автобусы.

По словам Параски, митинг планируется у здания парламента, который в четверг собирается на первое заседание весенней сессии. Оппозиция возлагает на власти ответственность за экономический кризис в стране и требует проведения досрочных выборов.

Акции протеста оппозиции в Молдавии начались еще в 2022 году. В ответ президент страны Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности обвинили оппозицию в подготовке госпереворота. На лидеров протестов были заведены уголовные дела, закрыты телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.