Депутат Сейма заявил, что польские органы власти находятся в состоянии клинча

Петр Мюллер пояснил, что часть государственных органов не признает решения других государственных органов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польские органы государственной власти находятся в состоянии клинча, в стране возникла чрезвычайная ситуация. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил бывший пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, ныне являющийся депутатом Сейма (нижней палаты парламента) от партии "Право и справедливость".

"Сегодня мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией. Часть государственных органов не признает решения других государственных органов. Мы в определенном клинче, который будет очень трудно устранить", - сказал он.

Такую точку зрения политик высказал в связи с решением маршала (спикера) Сейма (нижней палаты парламента) Шимона Холовни лишить статуса депутатов экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, которое считается незаконным частью судей, экспертов и политиков.

"Шимон Холовня, к сожалению, попал в ловушку, поставленную для него [премьер-министром] Дональдом Туском, продемонстрировав политическую наивность", - сказал Мюллер, добавив, что Холовня "нарушает пункты конституции, за что в будущем может попасть под суд".

В среду президент Польши Анджей Дуда подписал подготовленный правительством и одобренный Сеймом закон о госбюджете, но одновременно направил его в конституционный суд из-за сомнений в том, что бюджет был принят законно, так как в его обсуждении не участвовали два находящихся тогда в тюрьме депутата - Каминьский и Вонсик.