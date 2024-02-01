Филиппины намерены приобрести подводные лодки для защиты своих интересов в ЮКМ

Филиппины и Китай в январе провели переговоры по вопросу деэскалации ситуации в ЮКМ и договорились усовершенствовать механизм морской коммуникации

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший одобрил третий этап модернизации ВС республики, который предусматривает закупку подводных лодок с целью защиты своего суверенитета в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил представитель ВМС республики Рой Тринидад.

"Вероятно, наши ВМС не такие крупные, но мы хотели бы, чтобы у нас были такие ВМС, которые позаботятся о наших территориальных правах и суверенитете", - приводит его слова агентство Reuters. Представитель филиппинских ВМС добавил, что республика намерена приобрести "определенно больше, чем одну [подводную лодку]".

Филиппины и Китай в январе провели переговоры по вопросу деэскалации ситуации в ЮКМ и договорились усовершенствовать механизм морской коммуникации. Как сообщил филиппинский МИД, переговоры прошли в рамках восьмого заседания двустороннего консультативного механизма по ЮКМ в Шанхае в соответствии с соглашением президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Стороны согласились с необходимостью спокойно реагировать на инциденты, если таковые возникнут, прибегая к помощи дипломатии.