В Минобразовании Литвы одобрили отказ от русского языка как второго иностранного

Глава ведомства Гинтаутас Якштас отметил, что оценивает решение мэрии позитивно в связи с препятствиями в выборе языка и нехваткой учителей

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство образования, науки и спорта Литвы положительно оценивает решение вильнюсской мэрии в новом учебном году исключить русский из списка языков, один из которых на свое усмотрение выбирают для изучения в качестве второго иностранного учащиеся государственных литовских и польских школ. Об этом глава ведомства Гинтаутас Якштас заявил в интервью радиостанции "Жиню радияс".

"Оцениваю решение мэрии очень позитивно. Налицо тот факт, что столичное самоуправление склонно к серьезным инвестициям в изучение языков, потому что препятствия в выборе, в том числе в связи с нехваткой учителей иностранных языков, присутствуют", - сказал он.

Вильнюсская мэрия 26 января объявила, что с сентября больше не будет предлагать шестиклассникам изучать русский язык как второй иностранный. Им будет предложено выбрать какой-нибудь из языков стран - членов Евросоюза.

В прошлом учебном году такой выбор в пользу русского сделали 70% школьников, в этом - 50%. Первый иностранный язык школьники изучают с начальных классов, второй - с шестого класса.

Учредителями государственных общеобразовательных школ являются муниципалитеты.