Тайвань обвинил КНР в смещении трассы гражданской авиации ближе к острову

Официальный представитель оборонного ведомства острова Сунь Лифан отметил, что такие действия могут привести к повышению "уровня трений, а также нарушению стабильности в проливе"

ГОНКОНГ, 1 февраля. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня обвинило Китай в нарушении статус-кво из-за смещения воздушной трассы гражданской авиации M305 ближе к срединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

"Любые такие односторонние и иррациональные действия легко могут привести к повышению уровня трений, а также нарушению статус-кво и региональной стабильности в Тайваньском проливе", - сказал официальный представитель оборонного ведомства Тайваня Сунь Лифан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. "Пекин должен немедленно прекратить такие деструктивные действия", - добавил он.

В 2015 году Пекин после переговоров с Тайбэем изменил траекторию воздушной трассы M305, сместив ее на 6 морских миль (около 11 км) к западу от срединной линии Тайваньского пролива, которую на острове считают условной границей между Тайванем и материковым Китаем. Однако 30 января Управление гражданской авиации КНР сообщило о том, что эта мера будет отменена с 1 февраля.

Обновленный воздушный маршрут будет проходить восточнее, в 4,3 морской мили (около 7 км) от срединной линии Тайваньского пролива. Кроме того, власти КНР заявили о том, что разрешат движение воздушных судов по трассам W122 и W123 из городов Фучжоу и Сямэнь (прибрежная провинция КНР Фуцзянь), которые соединяют их с M305.

Как ранее заявил Центральному информационному агентству Тайваня глава Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Шэнь Минши, корректировка воздушного коридора M305 создаст дополнительные проблемы для тайваньских вооруженных сил, поскольку теперь им необходимо будет следить не только за воздушными аппаратами Народно-освободительной армии Китая, но и за гражданскими судами. Кроме того, полеты гражданской авиации теперь будут проходить ближе к бесполетным зонам, провозглашенным Тайванем в одностороннем порядке.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.