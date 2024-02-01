В Южной Корее намерены укреплять "наступательный" потенциал в киберсфере

Киберугрозы становятся разнообразнее, сложнее и точнее, отмечают авторы Национальной стратегии кибербезопасности

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея заявили о необходимости укрепления потенциала "активной обороны" в киберсфере. Об этом говорится в Национальной стратегии кибербезопасности, опубликованной администрацией южнокорейского президента.

"Существуют границы укрепления оборонительного потенциала ради эффективного реагирования на деятельность злоумышленников в киберсфере, такую как кража секретной информации, распространение ложной информации, в том числе ложных новостей, кража виртуальных активов, которую ведут субъекты, представляющие угрозу, в том числе Северная Корея", - говорится в документе.

"Возможности полного предотвращения и реагирования ограничены на технологическом уровне из-за того, что приемы и киберугрозы становятся разнообразнее, сложнее и точнее", - уточнили авторы стратегии.

"Следовательно, необходимо повысить уровень безопасности нашей страны в киберсфере, поменяв парадигму в сторону наступательного (проактивного - прим. ТАСС) реагирования на угрозы, в том числе северокорейские", - заключается в документе. "В соответствии с этой стратегией наше правительство будет реагировать превентивно на киберугрозы, укрепит наши возможности и стойкость в киберсфере ради защиты Республики Корея", - написал президент Юн Сок Ёль во вступлении.

В подготовке документа приняли участие управление национальной безопасности президентской администрации, Национальная разведывательная служба, министерства иностранных дел, обороны, науки и информационных технологий, а также полиция. В этом руководстве ставятся несколько задач: укрепление оборонительного потенциала в киберсфере, создание механизмов сотрудничества, повышение уровня безопасности критической государственной инфраструктуры, обеспечение лидерства в сфере новых технологий.

Кроме того, в нынешней редакции стратегии отмечается, что авторы ее прошлой версии не смогли "объективно взглянуть" на ситуацию и признать, что хакеры, связанные с КНДР, представляли "наибольшую практическую угрозу" для Республики Корея. Предыдущая стратегия была принята в 2019 году при президенте Мун Чжэ Ине, который стремился к диалогу с Пхеньяном.