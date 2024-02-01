Правозащитники призвали правительство Канады прекратить экспорт вооружений в Израиль

Они заявили, что обратятся в суд, если власти не примут необходимые меры

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Группа канадских и палестинских правозащитников призвала правительство Канады остановить экспорт вооружений в Израиль в свете решений Международного суда ООН по недопущению геноцида в секторе Газа. Правозащитники заявили, что будут разбираться с властями Канады в суде, если они не примут необходимые меры. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Две неправительственные организации - "Канадские юристы за международные права человека" и базирующаяся в Рамалле "Аль-Хак - Закон на службе человека" - направили письмо на имя главы МИД Канады Мелани Жоли. В письме организации сослались на то, что канадские законы не позволяют правительству страны выдавать лицензии на экспорт вооружений в Израиль ввиду "существенного риска" того, что они будут использоваться для совершения актов насилия. Правозащитники требуют прекратить "незаконную деятельность" и грозятся подать судебный иск.

Представитель МИД Канады Жан-Пьер Годбу в ответ на запрос The Globe and Mail заявил, что правительство продолжает выдавать лицензии на экспорт в Израиль и не прекращало это делать после начала конфронтации с палестинским движением ХАМАС 7 октября. Такие разрешения, добавил Годбу, распространяются только на предметы военного назначения "нелетального характера". По его словам, Канада не разрешает экспорт товаров и технологий, если имеется риск того, что они могут использоваться для нарушения международного гуманитарного права, прав человека, ведения террористической деятельности и осуществления "серьезных актов насилия против женщин и детей".

По подсчетам канадской мониторинговой организации Project Ploughshares, в 2022 году канадские компании экспортировали израильским заказчикам оборонное оборудование на сумму более 21 млн канадских долларов ($15,6 млн). Данные о поставках в 2023 году канадские власти не раскрывают.

31 января министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор призвала все страны мира прекратить поддержку армии Израиля в свете решений Международного суда ООН о предупредительных мерах по недопущению геноцида в секторе Газа. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что Оттава не поддерживает аргументы, содержащиеся в поданном ЮАР в суд ООН в Гааге иске против Израиля.