Reuters: КСИР сократил число офицеров старшего командного состава в Сирии

Как сообщает агентство, при этом речи о полном выводе иранских ВС из страны пока не идет

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) решил сократить число иранских офицеров высшего звена в Сирии после серии израильских ударов по арабской республике. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их информации, "несколько высокопоставленных военнослужащих КСИР покинули Сирию вместе с десятками офицеров среднего звена", однако речи о полном выводе иранских ВС из страны пока не идет. "Иран станет больше опираться на союзные шиитские группировки" для сохранения своего влияния в регионе, отметили собеседники агентства. Сведений о точном числе офицеров КСИР, покинувших арабскую республику, агентство не приводит.

Один из источников подчеркнул, что точные удары Израиля побудили КСИР переместить свои объекты и места проживания личного состава. Причиной такого шага стали опасения по поводу утечки информации из сирийских служб безопасности.

29 января телеканал Al-Hadath сообщал об атаке израильских ВВС на район Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Канал уточнил, что по военному объекту было нанесено три ракетных удара, нападению также подвергся лагерь бойцов шиитских формирований.

В свою очередь посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) указал, что в результате израильских ударов по району Сейида-Зейнаб "ни один из консультативных центров Исламской Республики Иран не пострадал". Он также добавил, что среди жертв атаки нет граждан исламской республики.