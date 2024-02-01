Премьер Словакии прибыл на экстренный саммит ЕС, невзирая на недавнюю болезнь

Необходимость своего участия в экстренном саммите ЕС Роберт Фицо объяснил тем, что там "готовятся разные странные вещи по отношению к Венгрии"

БРАТИСЛАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Брюссель для участия в экстренном саммите Евросоюза, невзирая на недавнюю болезнь. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Фицо проинформировал ранее, что отменил запланированные в Словакии встречи и участие в мероприятиях из-за вирусного заболевания. Необходимость своего участия в экстренном саммите ЕС он объяснил тем, что там "готовятся разные странные вещи по отношению к Венгрии".

Лидеры стран сообщества планируют обсудить на экстренном саммите возможность пересмотра бюджета ЕС до 2027 года и поддержку сообществом Украины.