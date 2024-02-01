Экс-премьер Грузии Гарибашвили возглавил правящую партию "Грузинская мечта"

Его утвердили единогласно, отметил экс-глава партии Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Ираклий Гарибашвили, заявивший недавно о своей отставке с поста премьер-министра, избран председателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Соответствующее решение принято на внеочередном съезде этой политической силы.

"Господин Ираклий Гарибашвили утвержден на посту председателя [партии] единогласно. Поздравляю господина Ираклия и благодарю его за трехлетнюю работу в должности премьер-министра", - сказал экс-глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, подводя итоги голосования.

29 января Гарибашвили заявил, что покидает пост премьер-министра Грузии. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. Гарибашвили руководил правительством Грузии с февраля 2021 года. Это был второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики в 2013-2015 годах.

Новый состав кабинета министров, а также правительственную программу Кобахидзе представит парламенту в ближайшие время. Как ожидается, парламент утвердит новое правительство до конца следующей недели.