Орбан обсудил с лидерами ЕС вопросы, включенные в повестку дня саммита в Брюсселе

Премьер-министр встретился с ними перед началом совещания

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с лидерами Евросоюза и ведущих стран сообщества вопросы, которые будут стоять на повестке дня встречи в верхах в Брюсселе. Глава венгерского правительства встретился с ними перед началом совещания.

Как сообщило информационное агентство MTI, во встрече с Орбаном участвовали председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Совета ЕС Терез Бланше, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. MTI опубликовало фотографию с этой встречи, но не привело никаких подробностей дискуссии.

В таком же составе лидеры ЕС и ведущих европейских государств собирались в Брюсселе перед началом прошлого саммита 14-15 декабря, чтобы попытаться убедить Орбана в необходимости изменить позицию по вопросам вступления Украины в сообщество и оказания этой стране военной и финансовой помощи.

На той встрече венгерский премьер заблокировал внесение поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться в Брюсселе 1 февраля.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан сообщил, что Венгрия представила Евросоюзу компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения такого решения. Он заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС, но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.