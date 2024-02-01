Премьер Чехии заявил о желании продолжить помощь ЕС Украине без увеличения расходов

Петр Фиала отметил, что позиция Венгрии усложняет ситуацию

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Приоритетами Чехии на экстренном саммите Евросоюза являются обеспечение экономного бюджета сообщества и продолжение поддержки Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

"Нашей целью является удержать экономный бюджет [ЕС] и не увеличивать его расходы, сохраняя одновременно обязательства [сообщества] перед Украиной, - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Частью бюджета является и [выделение средств для] поддержки государств-членов, принявших у себя большое число беженцев с Украины, что относится и к Чехии. Таковы наши приоритеты".

Чешская делегация, по его словам, готова к длительным переговорам по запланированным для обсуждения на саммите вопросам.

Он подтвердил, что позиция Будапешта по вопросу оказания помощи Украине усложняет ситуацию. Как заявил Фиала, Венгрия "не создает впечатление конструктивного [участника] и выдвигает несвязанные и трудновыполнимые требования". "Переговоры могут оказаться непростыми", - написал премьер.