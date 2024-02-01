Под Парижем из-под стражи освободили почти 80 задержанных фермеров

По информации телеканала BFMTV, расследование дела о порче имущества во время участия в массовой акции продолжается

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции отпустили 79 фермеров, которые были задержаны в среду в ходе акции протеста возле крупнейшего в ЕС продовольственного рынка, расположенного в парижском пригороде Рюнжи. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, 79 аграриев были отпущены утром в четверг. Вместе с тем расследование дела о порче имущества во время участия в массовой акции продолжается, проинформировал BFMTV.

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что полиция и жандармерия не будут пресекать действия фермеров до тех пор, пока они не перейдут "красные линии". Как указал глава МВД, власти будут вмешиваться, если аграрии попытаются въехать на тракторах в Париж, заблокировать аэропорты или прорваться на территорию продовольственного рынка Рюнжи.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.