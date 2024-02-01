Экс-прокурор МУС заявил, что поставки оружия США Израилю могут быть расценены как геноцид

Луис Морено Окампо отметил важность того, чтобы различные государства, особенно Соединенные Штаты, предприняли шаги для изменения ситуации

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Поставки американских вооружений Израилю могут быть расценены как геноцид, если Международный суд ООН сочтет, что еврейское государство причастно к геноциду в секторе Газа. Об этом заявил бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо.

"Соучастие в геноциде требует, чтобы государство, которое вносит существенный материальный вклад, знало, что оно вносит вклад в пользу группы, имеющей намерения совершить геноцид, - пояснил он в интервью испанской газете El Diario. - Если Международный суд ООН сочтет, что со стороны Израиля имеет место геноцид, вклад Соединенных Штатов [в виде поставок вооружений] Израилю также может быть геноцидом". "Но многие в США так не считают", - отметил экс-прокурор.

Как считает Морено Окампо, важно, чтобы различные государства, особенно США, предприняли шаги для изменения ситуации. "Соединенные Штаты играют ключевую роль, потому что именно они защищают Израиль в политическом и военном отношениях", - добавил он.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. 26 января Международный суд ООН постановил, что еврейское государство должно принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.