Алиев призвал Армению внести изменения в конституцию для достижения мира

Президент отметил, что декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к присоединению Карабахского региона и нарушению территориальной целостности Азербайджана

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Баку и Ереван могут достичь мира, если Армения внесет изменения в конституцию и другие нормативно-правовые документы страны, положив конец территориальным претензиям в отношении Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

"Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении. Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении есть территориальные претензии к Азербайджану, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом. <…> Мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы", - приводит слова Алиева его пресс-служба.