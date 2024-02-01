Правительство Венгрии осудило претензии партии "Наша родина" на Закарпатье

Глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш назвал подобные заявления безответственными

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает безответственными высказывания лидера националистической партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи о претензиях на украинскую территорию в Закарпатье и не разделяет его взгляды. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Его попросили прокомментировать слова Тороцкаи на съезде "Нашей родины" 28 января о том, что Украина в случае поражения в конфликте с Россией должна отдать Венгрии территорию Закарпатской области. "Венгрия соблюдает свои обязательства в соответствии с международным правом. Подобные заявления являются безответственными", - ответил Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра.

Ультраправая "Наша родина" уже не в первый раз предъявляет претензии на земли, которые Венгрия передала соседним странам по Трианонскому договору 1920 года. Другие венгерские политические партии - как правящие, так и оппозиционные - не поддерживают подобные взгляды. Правительство неоднократно подтверждало, что выступает за территориальную целостность и независимость Украины и осуждает действия России по отношению к соседней стране.

"Наша родина" еще недавно считалась в Венгрии маргинальным объединением, но по итогам выборов в 2022 году впервые получила шесть мандатов в 199-местном парламенте, что стало для политологов достаточно большим сюрпризом. Националистическая партия вела избирательную кампанию под лозунгом борьбы с "ковид-диктатурой", выступая против пандемийных ограничений и называя главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса не иначе как "эфиопским злодеем-террористом". В свое время Тороцкаи, будучи мэром городка Ашоттхалом на границе с Сербией, запретил мусульманкам носить никабы и паранджу на подведомственной ему территории. Неуемная тяга политика к собиранию венгерских земель заставила власти нескольких соседних стран, где проживают этнические венгры, объявить его персоной нон грата.

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), почти две трети тогдашней венгерской территории отошли соседним странам. В Венгрии это до сих пор считается национальной трагедией, но не поводом к предъявлению претензий на эти земли, которые сейчас принадлежат Австрии, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии и Украине. До Второй мировой войны Закарпатье входило в состав Чехословакии, а после победы Советского Союза над гитлеровской Германией в 1945 году вошло в состав Украинской ССР.