СМИ: страны ЕС "испытывают дискомфорт" из-за участия Орбана во встречах

По информации портала Euractiv, отношение европейских политиков особенно сильно изменилось после встречи премьер-министра Венгрии и президента России Владимира Путина в Пекине в октябре 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Представители стран Европейского союза "ощущают дискомфорт", когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствует на крупных заседаниях ЕС и НАТО, где обсуждаются вопросы безопасности. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на свои источники.

"Все больше и больше государств-членов испытывают дискомфорт при обсуждении вопросов безопасности и других важных проблем на встречах ЕС или НАТО. Позиция Венгрии и ее открытое сближение с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей по многим важным вопросам нельзя не заметить", - приводит портал слова одного из высокопоставленных дипломатов Евросоюза.

По информации портала, когда в декабре Орбан покинул заседание, посвященное началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, чтобы дать возможность заключить сделку, в зале раздался "общий вздох облегчения". Один из европейских дипломатов указал, что на прошлогодней встрече лидеров стран "Бухарестской девятки" и президента США Джо Байдена "изменилась атмосфера" после того, как Орбан отказался от участия в формате и вместо него на мероприятие поехала президент Каталин Новак.

Согласно порталу, отношение европейских политиков особенно сильно изменилось после встречи Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине в октябре 2023 года. В Евросоюзе, по словам источника Euractiv, это восприняли "как подрыв единой поддержки Украины со стороны блока" и "угрозу европейскому консенсусу".

Портал опубликовал этот материал по случаю проходящего в Брюсселе экстренного саммита ЕС. Как сообщал ранее глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры государств - членов Евросоюза на саммите утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

В то же время агентство Reuters передало со ссылкой на собственные источники, что Брюссель пошел на выполнение главного требования Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Выплаты Украине не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех требований Брюсселя.