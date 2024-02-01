МИД Великобритании сообщил о введении новых санкций против военных Мьянмы

В черный список попали государственные Горнодобывающие предприятия 1 и 2, а также 77-я и 101-я дивизии легкой пехоты

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Великобритания ввела новые санкции против двух промышленных предприятий и двух подразделений армии Мьянмы. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

В черный список попали государственные Горнодобывающие предприятия 1 и 2, а также 77-я и 101-я дивизии легкой пехоты, военнослужащие которых, по версии Лондона, "участвовали в существенных нарушениях прав человека в Мьянме", включая подавление протестов с применением оружия, пытки и сексуальное насилие.

"Спустя три года после переворота мы усиливаем оказываемое нами давление на военных Мьянмы с тем, чтобы они прекратили жестокие репрессии в отношении народа страны, - заявил глава Форин оффиса Дэвид Кэмерон. - Великобритания вводит новые санкции, чтобы перекрыть военным доступ к ресурсам. Вместе с нашими международными партнерами мы призываем возобновить усилия по обеспечению мирного, демократического будущего для Мьянмы".