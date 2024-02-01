В ходе визита на ЗАЭС Гросси обсудит с ее руководством вопрос персонала

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе предстоящего визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) обсудит с представителями Росатома, управляющими станцией, вопрос наличия достаточной численности персонала для обеспечения функционирования объекта.

"Генеральный директор [МАГАТЭ] также поднимет важнейший вопрос кадрового обеспечения ЗАЭС и запросит дополнительную информацию о новом заявлении руководства станции о том, что с сегодняшнего дня на площадку не будут допускаться работники национального оператора Украины "Энергоатом", - проинформировала пресс-служба агентства.