Сенатор Конгресса США назвала бредом слова Байдена о борьбе с нелегальной иммиграцией

По словам Синтии Ламмис, сложившаяся ситуация "является вторжением"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о том, что он делает все, что в его силах, для пресечения нелегальной миграции в США и нуждается в предоставлении ему дополнительных полномочий Конгрессом для принятия дальнейших мер, являются ни чем иным, как бредом. Такое мнение выразила сенатор Конгресса Синтия Ламмис (республиканка от штата Вайоминг).

Во вторник американский лидер заявил, что "сделал все, что может" для пресечения нелегальной миграции в США. "Конечно же, нет, - прокомментировала в интервью телеканалу Fox News слова Байдена Ламмис. - Он бредит. Он сделал все возможное, чтобы граница оставалась открытой, чтобы пропустить миллионы нелегальных мигрантов".

Ламмис добавила, что, по ее мнению, сложившаяся ситуация "является вторжением" и Байден "помогает этому вторжению".

Слова американского лидера вызвали непонимание и среди его однопартийцев демократов. "Я не слежу за подобного рода глупостью", - приводит телеканал слова конгрессмена Джеймса Клайберна (демократ от штата Южная Каролина).

Байден на прошлой неделе заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом соответствующего законопроекта. По сведениям газеты The Hill, документ, в котором новые меры пограничного контроля на южной границе США увязываются с помощью Украине, может быть представлен в Сенате Конгресса США на следующей неделе.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.