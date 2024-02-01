Главы МИД Турции и Швеции обсудили подготовку переговоров в рамках НАТО

По данным источников в турецком МИД, стороны также обсудили процесс интеграции Швеции в НАТО и отношения Турции и Евросоюза

СТАМБУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с коллегой из Швеции Тобиасом Билльстрёмом вопросы подготовки встреч постоянного трехстороннего механизма с участием Финляндии в рамках НАТО. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

"В ходе разговора были обсуждены процесс интеграции Швеции в НАТО, а также подготовка встреч постоянного механизма Турция - Швеция - Финляндия и отношения Турции и Евросоюза", - отметили источники, не уточнив, когда планируются переговоры в рамках трехстороннего механизма.

О его создании было объявлено по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда же была достигнута договоренность, что встречи в рамках этого механизма будут проводиться ежегодно, а в Североатлантическом альянсе будет учрежден пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом, на чем настаивала Турция.

Парламент Турции 23 января одобрил ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО. Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосование по шведской заявке.